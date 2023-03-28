Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Toyota Tacoma нового поколения будет представлена для возможного показа в следующий вторник
Baijiahao: Китай спровоцировал переполох в США, последовав совету России
В Верховной Раде Украины заявили о необходимости закончить конфликт в 2023 году
URA.RU: бойцы ВСУ обманывают российских военных, используя красные повязки
Lucid отзывает седаны Air из-за возможного отключения двигателя
Настоящее колесо Tesla, заменяющее рулевую вилку, распродано за неделю
Политолог Корнилов: России не стоит рассчитывать на компенсацию за подрыв "Северных потоков"
NHTSA проверяет 50 000 внедорожников Tesla Model X из-за ремней безопасности, которые могут отсоединиться
Начальник отдела морского управления Росгвардии задержан по делу о закупках некачественного оборудования

Aston Martin подает заявку на товарный знак для названия DB12

2:49
Авто

Aston Martin готовится выпустить обновленную версию модели DB11, которая, как ожидается, появится в конце этого года.

Aston Martin подает заявку на товарный знак для названия DB12

По словам генерального директора Лоуренса Стролла, автомобиль будет полностью переработан внутри и перепроектирован под капотом, чтобы дать водителям тот опыт, который "должен был быть всегда".

На самом деле, ожидается, что изменения в автомобиле будут настолько масштабными, что он даже может быть выпущен под новым названием DB12. Хотя это не было официально подтверждено, недавняя заявка на товарный знак для названия DB12 привела к предположениям, что это может быть именно так.

На вопрос о заявке на товарный знак представитель Aston Martin заявил, что компания регулярно подает международные заявки на товарные знаки для защиты потенциальных будущих названий.

Если DB12 действительно станет реальностью, то это будет первый автомобиль с четным номером в серии DB, выпущенный после DB6 в 1971 году.

DB11 находится на рынке уже шесть лет, и хотя изначально он был хорошо принят благодаря новому языку дизайна, впоследствии ему с трудом удавалось выделяться на переполненном рынке.

Однако в связи с предстоящим обновлением дизайна Стролл пообещал, что новый автомобиль не будет иметь "никакого сходства с нынешними автомобилями" и станет значительным улучшением по сравнению с предыдущей моделью.

В то время как внешний вид автомобиля претерпит некоторые незначительные изменения, такие как изменение решетки радиатора и нижнего воздухозаборника, самые значительные изменения будут под капотом.

Ожидается, что и 4,0-литровый V8 от Mercedes, и 5,2-литровый V12 останутся, но с увеличенной мощностью. Кроме того, ходят слухи, что гибридная версия V8 может быть выпущена примерно в то же время, что и DB12.

Внутри автомобиля наиболее значительные изменения коснутся информационно-развлекательной системы. Хотя она по-прежнему будет основана на технологиях Mercedes, она получит новый интерфейс, более соответствующий брендингу Aston Martin "superluxury". Он будет включать в себя обновленные функции, такие как беспроводные Android Auto и Apple CarPlay.

В заключение следует отметить, что предстоящий выпуск Aston Martin DB11 обещает стать захватывающим событием для автолюбителей. Благодаря полному изменению дизайна и значительным улучшениям под капотом, он станет значительным шагом вперед для серии DB. 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Тест-драйв суперкара Aston Martin DB11
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Поплавская призвала Пригожина не "отпираться" в вопросе подлинности записи разговора с критикой властей

Яна Поплавская не верит опровержению Иосифа Пригожина.

Яна Поплавская призвала Пригожина не отрицать подлинность записи телефонного разговора с критикой властей
Военкор Сладков заявил о готовности КНДР отправить своих солдат в зону СВО на Украине
Северная Корея готова направить в зону СВО 500 тысяч солдат и воевать на стороне РФ — Сладков
Во время обучения в Британии только 20 процентов украинских военных сумели показать какие-то знания
Стало известно, что могло быть настоящей целью дрона ВСУ "Стриж"
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
ВСУ якобы захватили 15 российских танков Т-90 "Прорыв"
Как будут уничтожены немецкие танки Leopard, рассказал военный эксперт
Создавший "Сбермакрет" бизнесмен Дмитрий Жулин и его девушка стали жертвами лекарства "Лаеннек"
Создавший "Сбермакрет" бизнесмен Дмитрий Жулин и его девушка стали жертвами лекарства "Лаеннек"
Последние материалы
Lucid отзывает седаны Air из-за возможного отключения двигателя
Aston Martin подает заявку на товарный знак для названия DB12
Настоящее колесо Tesla, заменяющее рулевую вилку, распродано за неделю
Политолог Корнилов: России не стоит рассчитывать на компенсацию за подрыв "Северных потоков"
NHTSA проверяет 50 000 внедорожников Tesla Model X из-за ремней безопасности, которые могут отсоединиться
Начальник отдела морского управления Росгвардии задержан по делу о закупках некачественного оборудования
Polaris запускает онлайн-рынок для всех ваших потребностей в электротранспорте
Графан – спаситель электроники и энергетики
Шесть глупых ошибок в спортзале
2023 Chevy Colorado ZR2 Desert Boss, как сообщается, получит один модельный год
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников