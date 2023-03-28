Aston Martin подает заявку на товарный знак для названия DB12

2:49 Your browser does not support the audio element. Авто

Aston Martin готовится выпустить обновленную версию модели DB11, которая, как ожидается, появится в конце этого года.

По словам генерального директора Лоуренса Стролла, автомобиль будет полностью переработан внутри и перепроектирован под капотом, чтобы дать водителям тот опыт, который "должен был быть всегда".

На самом деле, ожидается, что изменения в автомобиле будут настолько масштабными, что он даже может быть выпущен под новым названием DB12. Хотя это не было официально подтверждено, недавняя заявка на товарный знак для названия DB12 привела к предположениям, что это может быть именно так.

На вопрос о заявке на товарный знак представитель Aston Martin заявил, что компания регулярно подает международные заявки на товарные знаки для защиты потенциальных будущих названий.

Если DB12 действительно станет реальностью, то это будет первый автомобиль с четным номером в серии DB, выпущенный после DB6 в 1971 году.

DB11 находится на рынке уже шесть лет, и хотя изначально он был хорошо принят благодаря новому языку дизайна, впоследствии ему с трудом удавалось выделяться на переполненном рынке.

Однако в связи с предстоящим обновлением дизайна Стролл пообещал, что новый автомобиль не будет иметь "никакого сходства с нынешними автомобилями" и станет значительным улучшением по сравнению с предыдущей моделью.

В то время как внешний вид автомобиля претерпит некоторые незначительные изменения, такие как изменение решетки радиатора и нижнего воздухозаборника, самые значительные изменения будут под капотом.

Ожидается, что и 4,0-литровый V8 от Mercedes, и 5,2-литровый V12 останутся, но с увеличенной мощностью. Кроме того, ходят слухи, что гибридная версия V8 может быть выпущена примерно в то же время, что и DB12.

Внутри автомобиля наиболее значительные изменения коснутся информационно-развлекательной системы. Хотя она по-прежнему будет основана на технологиях Mercedes, она получит новый интерфейс, более соответствующий брендингу Aston Martin "superluxury". Он будет включать в себя обновленные функции, такие как беспроводные Android Auto и Apple CarPlay.

В заключение следует отметить, что предстоящий выпуск Aston Martin DB11 обещает стать захватывающим событием для автолюбителей. Благодаря полному изменению дизайна и значительным улучшениям под капотом, он станет значительным шагом вперед для серии DB.

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