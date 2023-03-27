У Carvana есть план по погашению задолженности, и инвесторам он не нравится

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По словам источников, знакомых с вопросом, группа фондов, владеющих большей частью облигаций Carvana Co. на сумму более $5 млрд, будет сопротивляться предложенному плану реструктуризации, направленному на снижение долговой нагрузки онлайн-продавца автомобилей.

Carvana недавно объявила, что планирует предложить до 1 миллиарда долларов своих необеспеченных облигаций по сниженным ценам, чтобы продлить приближающиеся сроки погашения. Однако за последний год компания понесла значительные убытки, а за последний квартал продажи упали на 23%, что привело к сгоранию денежных средств в размере $1,8 млрд.

Группа держателей облигаций, в которую входят, в частности, Apollo Global Management Inc. и Pacific Investment Management Co., объединилась в конце 2022 года для переговоров с Carvana, рассчитывая на реструктуризацию обязательств компании.

В настоящее время группа владеет более 80% долга Carvana, что дает ей возможность блокировать усилия по реструктуризации долга. Держатели облигаций считают, что предложенный обмен облигаций не имеет смысла, и высказались против него.

Вызывает обеспокоенность шаг Carvana по переводу своего бизнеса по продаже автомобилей на аукционе Adesa U.S. в неограниченную дочернюю компанию. Такой маневр может заложить основу для выпуска нового долга, связанного с этим брендом, который в конечном итоге может быть использован для обеспечения новых облигаций.

Хотя Carvana заявила, что Adesa не будет использоваться в качестве залога, рынок уже видел подобные шаги в прошлом: компания J. Crew вызвала гнев инвесторов за передачу интеллектуальной собственности в подразделение и последующее использование этого залога для выпуска долговых обязательств.

После сообщения Bloomberg о несогласии держателей облигаций акции Carvana подскочили на 29%, а в среду их рост сократился до 11%. PJT Partners Inc., советник группы держателей облигаций, отказался от комментариев, а Carvana и Apollo пока не ответили на просьбы о комментарии.

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