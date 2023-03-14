GM исследует возможность использования ChatGPT в автомобилях

1:59 Your browser does not support the audio element. Авто

General Motors Co изучает возможности использования ChatGPT в рамках более широкого сотрудничества с Microsoft Corp, сообщил Reuters один из руководителей компании.

"ChatGPT будет во всем", - сказал вице-президент GM Скотт Миллер в интервью на прошлой неделе.

По словам Миллера, чат-бот может быть использован для получения информации о том, как использовать функции автомобиля, обычно содержащиеся в руководстве по эксплуатации, программировать такие функции, как код двери гаража или интегрировать расписания из календаря.

"Этот сдвиг касается не только одной отдельной возможности, такой как эволюция голосовых команд, а означает, что клиенты могут ожидать, что их будущие автомобили будут гораздо более способными и свежими в целом, когда речь идет о новых технологиях", - сказал представитель GM в пятницу.

Впервые об этой новости сообщил сайт Semafor, который заявил, что американский автопроизводитель работает над виртуальным персональным помощником, который использует модели ИИ, стоящие за ChatGPT.

Ранее в этом году Microsoft объявила о многомиллиардных инвестициях в компанию OpenAI, владеющую ChatGPT, и заявила, что намерена внедрить технологию чатбота во все свои продукты.

Microsoft, как и другие крупные технологические компании, наращивает свои усилия по внедрению большего количества технологий в автомобили, от информационно-развлекательных систем до автоматизированного вождения и операционных систем, контролирующих работу аккумулятора и множество других функций автомобиля.

В 2021 году GM заключила партнерство с Microsoft для ускорения коммерциализации автомобилей без водителя.

Акции GM снизились примерно на 2% в пятницу на фоне более широкого падения.

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