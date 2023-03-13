Tesla Model 3 была разблокирована и управлялась не своим владельцем

2:15 Your browser does not support the audio element. Авто

Если вы водите одну из популярных моделей автомобилей, то довольно легко подойти не к той машине на парковке супермаркета, но на этом путаница обычно заканчивается. Ваш брелок не отпирает машину, и в итоге вы видите внутри чужой хлам, прежде чем искать нужную машину. Один канадский владелец Tesla Model 3 немного запутался и смог уехать на чужой машине.

Раджеш Рандев рассказал Global News, что чужая Tesla была припаркована рядом с его машиной и была той же модели и цвета, что и его собственная. Реальность начала проясняться через несколько миль после того, как Рандев заметил, что лобовое стекло Tesla, на которой он ехал, треснуло. Он позвонил жене, которая сказала, что не знает о проблеме с лобовым стеклом, а вскоре после этого ему написал настоящий владелец Tesla.

Рандев остановился и осмотрел автомобиль, на котором он ехал, и обнаружил, что у него другие колеса, чем у него. Интересно, что он сел обратно в машину и поехал на ней за своими детьми, после чего вернулся к владельцу, который сказал, что видел его номер телефона на клочке бумаги в машине. Обе стороны посмеялись над ситуацией, а Рандев позвонил в полицию, но они не занимаются этим вопросом, поскольку ничего не произошло.

"Беспокойство" - отличное слово для этой ситуации, потому что в ней не участвовали ни хакеры, ни какие-либо другие злоумышленники. То, что случайный человек может уехать на машине и кататься по городу без каких-либо предупреждающих знаков в машине или иным образом, вызывает беспокойство. Также вызывает беспокойство реакция компании Tesla, которая до сих пор никак не проявлялась.

Рандев позвонил автопроизводителю и предоставил видеодоказательства, но некоторые электронные письма вернулись обратно, и он не получил никакого ответа. Почтовый ящик компании, похоже, переполнен, а генеральный директор Элон Маск, как известно, сократил команду Tesla по связям с общественностью, так что, похоже, у некоторых владельцев, нуждающихся в базовой поддержке, нет возможности обратиться в суд.

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