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Новое приложение Uber содержит фотогиды, которые ведут пользователей от выходов на посадку до мест встречи в самых загруженных аэропортах мира

2:30
Авто

В преддверии сезона весенних праздников, который, по прогнозам Управления транспортной безопасности, достигнет уровня пандемии, Uber выпускает новые функции приложения для ускорения процесса перемещения по аэропортам.

Новое приложение Uber содержит фотогиды, которые ведут пользователей от выходов на посадку до мест встречи в самых загруженных аэропортах мира

Во вторник приложение Uber анонсировало несколько новых инструментов, призванных помочь пользователям лучше планировать поездки и повысить эффективность.

Одна из таких функций предоставит пассажирам пошаговые инструкции о том, как добраться от своего выхода на посадку до обозначенных мест приема автомобилей и такси в более чем 30 самых загруженных аэропортах мира. 

В число аэропортов, где будет использоваться данный инструмент, входят аэропорты имени Джона Кеннеди и LaGuardia в Нью-Йорке, а также аэропорты в Чикаго, Орландо и Сан-Франциско и в таких международных точках, как Париж, Лондон и Мехико.

"Мы хотим, чтобы каждый опыт использования Uber не требовал усилий", - говорит Джен Ю, руководитель отдела продуктов Uber для поездок. "С возвращением путешествий, мы внедряем инновации, чтобы переделать ваш опыт в аэропорту от начала и до конца, чтобы вы не просто добрались до аэропорта и обратно, но и прошли через него с меньшим стрессом".

По словам Uber, новые инструменты призваны помочь пассажирам быстрее находить водителей, что в конечном итоге позволит уменьшить пробки в зонах встречи в аэропортах. Компания Uber сообщила, что в ближайшие месяцы планирует расширить сферу применения этих инструментов в других аэропортах.

В дополнение к фотогидам Uber объявил, что в ближайшее время он также запустит функцию "Время в пути", которая позволит пользователям оценить, сколько времени потребуется, чтобы добраться от выхода на посадку до зоны выдачи багажа в более чем 400 аэропортах.

Компания заявила, что функция оценки времени пешей прогулки призвана помочь пользователям определить, когда следует вызвать Uber, чтобы сократить время ожидания как для пассажиров, так и для водителей. 

Uber также объявил о расширении функции Uber Reserve, позволяющей пользователям в более чем 7 300 городах и поселках бронировать поездки через приложение на 90 дней вперед, вместо 30 дней в предыдущей версии.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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