Новые пикапы Toyota Tundra отзываются из-за незакрепленных чехлов тонировки

Отзыв затрагивает около 130 000 автомобилей Tundra. Если крышка отделится во время движения грузовика, отлетевшая крышка может представлять опасность для других автомобилей, водителей, пешеходов и велосипедистов.
Toyota не сообщила, известно ли ей о каких-либо авариях или травмах, связанных с дефектом, а NHTSA еще не обновило свой сайт, чтобы отразить отзыв. Toyota рекомендовала владельцам пикапов Tundra с опциональной оригинальной крышкой багажника Toyota снять крышку до тех пор, пока не будет произведено устранение дефекта.
Владельцы получат по почте уведомление об устранении неисправности к концу марта. На него будет распространяться гарантия.
В рамках отдельного отзыва на прошлой неделе Toyota отозвала почти 9 000 автомобилей Tundras из-за ошибки в программном обеспечении, которая приводит к тому, что 12,3-дюймовая цифровая панель приборов становится пустой. Эта ошибка может быть устранена с помощью обновления программного обеспечения в дилерских центрах Toyota до 17 апреля.
Toyota Tundra, обновленная к 2022 модельному году с новыми технологическими обновлениями и доступными гибридными силовыми агрегатами, отзывалась шесть раз в связи с преимущественно незначительными проблемами; одной из более серьезных проблем был вал, который может отсоединиться от заднего моста.
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