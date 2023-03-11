2023 Mercedes-Benz GLC будет стоить от $48 250

2:18 Your browser does not support the audio element. Авто

С приходом весны начинается новое поколение GLC-класса. В преддверии скорого появления кроссовера Mercedes обнародовал цены. Базовый GLC300 теперь начинается от 48 200 долларов США в заднеприводном варианте, а переход на полный привод 4Matic добавляет к этой цене еще 2000 долларов США.

Следуя по стопам C-класса, GLC добавляет два новых уровня отделки в новом поколении. Комплектация Exclusive начинается от $50 500 и включает в себя такие удобства, как аудиосистема Burmester, навигация, камера 360 градусов и подсветка порогов. Обновление до отделки Pinnacle дает все стандартные функции и те, что есть в отделке Exclusive, например, дополненное видео для навигации и дисплей на голове.

Наряду с немного большей ценой, GLC-класс вырос физически для своего нового поколения. От носа до хвоста новый GLC на 2,4 дюйма длиннее своего предшественника. Колесная база также увеличилась на 0,6 дюйма, что позволило увеличить пространство для ног сзади на мизерные 0,1 дюйма.

Более очевидным является увеличение объема багажного отделения: 22 кубических фута нового автомобиля на три кубических фута больше, чем у старой модели.

Когда GLC впервые появится в салоне, он будет оснащен турбированным 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем, работающим в паре с 48-вольтовой гибридной системой через встроенный стартер-генератор. Как и на седане C300, этот двигатель развивает максимальную мощность 255 лошадиных сил и 295 фунт-фут крутящего момента в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Покупатели смогут выбрать стандартный задний привод или систему полного привода 4Matic от Mercedes. Подключаемый гибрид и модели AMG появятся через некоторое время после запуска стандартного GLC.

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