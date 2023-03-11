Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Дрессировка щенка: воспитание щенка начинается с этих принципов
Экс-нардеп Украины Кива: начав СВО год назад, Россия уже одержала победу
Sky News: Зеленский совершил смертельную ошибку в Артёмовске, уверен аналитик Белл
Цена на газ в ЕС приблизилась к $600 за тысячу кубометров
РВ: танк "Отважных" снайперским выстрелом поразил опору с камерой наблюдения ВСУ
Известия: российские военнослужащие "сходу" взяли четыре опорных пункта боевиков
Рогов: в Запорожской области нужно создать свободную экономическую зону по примеру Крыма
В Нью-Йорке пытаются найти решение проблемы пожаров аккумуляторов электроскутеров и электровелосипедов
Экс-разведчик ВС США Риттер: украинскую армию летом ждёт катастрофа

Volkswagen делает услугу Car-Net Safe & Secure бесплатной в течение пяти лет

3:06
Авто

Volkswagen объявил о том, что его пакет подключенных и аварийных услуг Car-Net Safe & Secure будет бесплатным в течение пяти лет на автомобилях 2020-2023 модельных годов. Новость появилась вскоре после инцидента с угоном автомобиля Atlas в районе Чикаго.

Volkswagen делает услугу Car-Net Safe & Secure бесплатной в течение пяти лет

Cat-Net Safe & Secure включает в себя несколько цифровых сервисов, хотя в разных моделях они разные. Автомобили с бензиновым двигателем получают автоматические уведомления об авариях, экстренную помощь, поиск угнанного автомобиля и противоугонные предупреждения.

Электрический ID.4 получает автоматические уведомления о дорожно-транспортных происшествиях и экстренную помощь. Система экстренной помощи позволяет водителю связаться с сервисным центром Car-Net, способным сообщить местоположение автомобиля службам экстренного реагирования; автоматическое оповещение о дорожно-транспортном происшествии предлагает аналогичную услугу при обнаружении аварии.

Некоторые функции, включенные в Car-Net, были разработаны с учетом практичности. Например, пакет Remote Access позволяет владельцам взаимодействовать со своим автомобилем через смартфон; они могут запускать и глушить двигатель, запирать и отпирать двери, мигать фарами, хотя полный список функций зависит от модели и года выпуска. Они также могут найти, где они припарковали автомобиль, и создать отчет о состоянии автомобиля.

Водители, владеющие совместимой моделью Volkswagen 2020-2023 модельных годов, могут получить бесплатный доступ к пакету услуг Car-Net Safe & Secure, создав учетную запись myVW. Покрытие будет действовать в течение пяти лет после даты продажи или 1 июня 2023 года, в зависимости от того, что наступит позднее.

Например, человек, купивший GTI в сентябре 2020 года и активировавший Car-Net Safe & Secure, может пользоваться бесплатными услугами до 1 июня 2028 года. Однако компания отмечает, что большинство моделей Passat 2020 года не оснащены Car-Net.

Компания также выразила сожаление по поводу инцидента с угоном автомобиля с участием двухлетнего ребенка, который произошел в Чикаго в феврале 2023 года.

"Volkswagen должен и будет делать лучше для всех, кто доверяет нашему бренду, и для сотрудников правоохранительных органов, которым поручено защищать нас. Помимо полного расследования того, что пошло не так, и действий, предпринятых для устранения провала, мы хотим исправить ситуацию в будущем", - говорится в заявлении Рэйчел Залузек, старшего вице-президента компании по клиентскому опыту и маркетингу бренда.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Апокалипсис становится реальным: эксперт о солнечной активности и магнитных бурях

С начала 2023 года зафиксирована небывалая солнечная активность по сравнению с прошлым годом.

Биоэнерготерапевт: солнечная активность и магнитные бури — апокалипсис становится реальным
РВ: весенняя наступательная кампания ВСУ на юге РФ приобретает чёткие контуры
ВСУ готовятся к весеннему наступлению на вошедшие в состав РФ территории
Украина впервые применила "умную" авиабомбу JDAM-ER
Западные СМИ лгут о жителях Артёмовска: они не хотят уезжать и быть на стороне Киева — Die Welt*
Красота в России всегда была и будет Сергей Лебедев Киберспецназ США ждёт отмашки от властей, чтобы обрушить на россиян лавину дипфейков Ольга Лебедева Жизнь под землёй — реальность или утопия? Ирина Шлионская
Злые русские "Кинжалы" уничтожили бункеры с "теневыми офицерами" НАТО
Экспортом зерна Россия оказывает мощное влияние на весь мир
Актёр Александр Михайлов высказался о Хаматовой и Смольянинове
Актёр Александр Михайлов высказался о Хаматовой и Смольянинове
Последние материалы
Цена на газ в ЕС приблизилась к $600 за тысячу кубометров
РВ: танк "Отважных" снайперским выстрелом поразил опору с камерой наблюдения ВСУ
Известия: российские военнослужащие "сходу" взяли четыре опорных пункта боевиков
Рогов: в Запорожской области нужно создать свободную экономическую зону по примеру Крыма
В Нью-Йорке пытаются найти решение проблемы пожаров аккумуляторов электроскутеров и электровелосипедов
Экс-разведчик ВС США Риттер: украинскую армию летом ждёт катастрофа
РВ: российские разведчики выследили и уничтожили спецгруппу диверсантов ВСУ под Херсоном
2024 Ferrari Purosangue переносит внедорожник в царство экзотики
Аналитический прогноз: 2023-ий — несчастливый год
Военкор Руденко: артиллерия ВС РФ поставила жирную точку в судьбе ДРГ нацистов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников