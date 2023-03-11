Volkswagen делает услугу Car-Net Safe & Secure бесплатной в течение пяти лет

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Volkswagen объявил о том, что его пакет подключенных и аварийных услуг Car-Net Safe & Secure будет бесплатным в течение пяти лет на автомобилях 2020-2023 модельных годов. Новость появилась вскоре после инцидента с угоном автомобиля Atlas в районе Чикаго.

Cat-Net Safe & Secure включает в себя несколько цифровых сервисов, хотя в разных моделях они разные. Автомобили с бензиновым двигателем получают автоматические уведомления об авариях, экстренную помощь, поиск угнанного автомобиля и противоугонные предупреждения.

Электрический ID.4 получает автоматические уведомления о дорожно-транспортных происшествиях и экстренную помощь. Система экстренной помощи позволяет водителю связаться с сервисным центром Car-Net, способным сообщить местоположение автомобиля службам экстренного реагирования; автоматическое оповещение о дорожно-транспортном происшествии предлагает аналогичную услугу при обнаружении аварии.

Некоторые функции, включенные в Car-Net, были разработаны с учетом практичности. Например, пакет Remote Access позволяет владельцам взаимодействовать со своим автомобилем через смартфон; они могут запускать и глушить двигатель, запирать и отпирать двери, мигать фарами, хотя полный список функций зависит от модели и года выпуска. Они также могут найти, где они припарковали автомобиль, и создать отчет о состоянии автомобиля.

Водители, владеющие совместимой моделью Volkswagen 2020-2023 модельных годов, могут получить бесплатный доступ к пакету услуг Car-Net Safe & Secure, создав учетную запись myVW. Покрытие будет действовать в течение пяти лет после даты продажи или 1 июня 2023 года, в зависимости от того, что наступит позднее.

Например, человек, купивший GTI в сентябре 2020 года и активировавший Car-Net Safe & Secure, может пользоваться бесплатными услугами до 1 июня 2028 года. Однако компания отмечает, что большинство моделей Passat 2020 года не оснащены Car-Net.

Компания также выразила сожаление по поводу инцидента с угоном автомобиля с участием двухлетнего ребенка, который произошел в Чикаго в феврале 2023 года.

"Volkswagen должен и будет делать лучше для всех, кто доверяет нашему бренду, и для сотрудников правоохранительных органов, которым поручено защищать нас. Помимо полного расследования того, что пошло не так, и действий, предпринятых для устранения провала, мы хотим исправить ситуацию в будущем", - говорится в заявлении Рэйчел Залузек, старшего вице-президента компании по клиентскому опыту и маркетингу бренда.

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