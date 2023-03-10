Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
American Thinker: в США уже видят неутешительный для них финал украинского конфликта
Требующее реконструкции историческое здание в Тобольске продаётся за один рубль
Подберёзкин: украинской армии не хватит ресурсов для нападения на Запорожье
РИА Новости: разведка ВС России хитро выполняет задачи в "серых зонах" под Угледаром
CNN: Россия захватила американское оружие на Украине и отправила его образцы в Иран
В СПЧ предложили выдавать пособия только русскоговорящим жёнам мигрантов
Бижев рассказал о планах ВСУ использовать резиновые ЗРК Patriot, чтобы сберечь настоящие
Актриса Екатерина Климова рассказала, как многодетным мамам сохранить фигуру
Военный эксперт Перенджиев: возможен прорыв ВСУ в Белгородской области и переход границы РФ

Два Феррари пролетают поворот и врезаются в стену

1:28
Авто

Разбить свой Ferrari в Италии — это плохо. Разбить свой Ferrari в Италии, в то время как кто-то другой также разбивает свой Ferrari в Италии, в том же повороте, в то же время, — это катастрофа. К сожалению для водителей 296 GTB и F12Berlinetta, пара гонщиков совершила именно этот подвиг в выходные.

Два Феррари пролетают поворот и врезаются в стену

Камера наблюдения зафиксировала оба автомобиля в момент столкновения. Оба автомобиля слишком быстро вошли в один и тот же поворот, одновременно соскользнув с дороги. Затем они ударились в один и тот же курган грязи, взлетели в воздух и врезались в стену близлежащего дома.

Затем F12Berlinetta начинает дымиться, что является частью гораздо большего пожара, который также зафиксировал тот же пользователь YouTube. Другой ролик этого пользователя показывает, как пожар тушится командой на месте преступления. Автомобиль 296, в котором установлены батареи, которые могли бы вызвать осложнения при пожаре, как часть гибридной системы, похоже, не загорелся.

Оба водителя, как сообщается, были в отпуске с друзьями. Каждый из них был доставлен в ближайшую больницу, но их травмы, по сообщениям, не были серьезными. Однако автомобили, похоже, сильно повреждены. Сгоревший F12, в частности, вряд ли скоро снова появится на дороге.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Китай готовится к военному конфликту с США — Акопов

Китай готовится к войне с США.

РИА Новости: власти КНР убедились в неизбежности конфликта с Соединёнными Штатами Америки
РВ: бойцы ВС РФ накрыли артиллерийским огнём отряд ВСУ при бегстве из Артёмовска
Российские артиллеристы накрыли огнём отряд противника, бегущий из Бахмута
ВСУ готовят ловушку для армии РФ в Артёмовске — Баранец
В Минобороны назвали ночную ракетную атаку ударом возмездия
Красота в России всегда была и будет Сергей Лебедев Киберспецназ США ждёт отмашки от властей, чтобы обрушить на россиян лавину дипфейков Ольга Лебедева Жизнь под землёй — реальность или утопия? Ирина Шлионская
Стало известно, как сбежавшие из РФ актёры живут за границей
ВКС РФ применили "Кинжалы" для срыва наступления ВСУ
В Китае предсказали сроки завершения украинского конфликта
В Китае предсказали сроки завершения украинского конфликта
Последние материалы
РИА Новости: разведка ВС России хитро выполняет задачи в "серых зонах" под Угледаром
CNN: Россия захватила американское оружие на Украине и отправила его образцы в Иран
В СПЧ предложили выдавать пособия только русскоговорящим жёнам мигрантов
Бижев рассказал о планах ВСУ использовать резиновые ЗРК Patriot, чтобы сберечь настоящие
Актриса Екатерина Климова рассказала, как многодетным мамам сохранить фигуру
Военный эксперт Перенджиев: возможен прорыв ВСУ в Белгородской области и переход границы РФ
НАСА: Земле угрожает астероид 2023 DW
В Космос "по обмену": зачем России и США нужна программа перекрёстных полётов
Кнутов назвал Мелитополь и Приднестровье основными целями весенней атаки ВСУ
Соскин: США закрывают денежный поток на Украину
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников