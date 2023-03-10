Два Феррари пролетают поворот и врезаются в стену

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Разбить свой Ferrari в Италии — это плохо. Разбить свой Ferrari в Италии, в то время как кто-то другой также разбивает свой Ferrari в Италии, в том же повороте, в то же время, — это катастрофа. К сожалению для водителей 296 GTB и F12Berlinetta, пара гонщиков совершила именно этот подвиг в выходные.

Камера наблюдения зафиксировала оба автомобиля в момент столкновения. Оба автомобиля слишком быстро вошли в один и тот же поворот, одновременно соскользнув с дороги. Затем они ударились в один и тот же курган грязи, взлетели в воздух и врезались в стену близлежащего дома.

Затем F12Berlinetta начинает дымиться, что является частью гораздо большего пожара, который также зафиксировал тот же пользователь YouTube. Другой ролик этого пользователя показывает, как пожар тушится командой на месте преступления. Автомобиль 296, в котором установлены батареи, которые могли бы вызвать осложнения при пожаре, как часть гибридной системы, похоже, не загорелся.

Оба водителя, как сообщается, были в отпуске с друзьями. Каждый из них был доставлен в ближайшую больницу, но их травмы, по сообщениям, не были серьезными. Однако автомобили, похоже, сильно повреждены. Сгоревший F12, в частности, вряд ли скоро снова появится на дороге.

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