Дилер назвал стоимость нового электрокара "Москвич 3е" — от 3,5 млн рублей

Директор по маркетингу и ИТ дилера "Петровский" Сергей Новосельский заявил, что новый российский электромобиль "Москвич 3е" будет продаваться по цене от 3,5 миллионов рублей.

"У нас две версии: базовая бензиновая 1,97 миллиона и электрическая 3,5 миллиона", — сказал он в беседе с РИА Новости.

По словам Новосельского, 26 декабря московский автомобильный салон "Белая дача" получил первую партию машин "Москвич 3", оборудованных двигателями внутреннего сгорания.

Ранее автоэксперт Евгений Барабас заявил, что стоимость нового кроссовера "Москвич 3" оторвана от реальности, поскольку среднестатистический россиянин не может преодолеть миллионный барьер за автомобиль из-за падения уровня жизни.