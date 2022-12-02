Бывший главный дизайнер автомобильного завода имени Ленинского Комсомола (АЗЛК) Игорь Зайцев считает, что внешний вид автомобиля "Москвич" необходимо доработать. В частности, немного изменить форму бампера.
"Что касается внешности, приходит на ум старая шутка: был бы я Шаляпин, пел бы иначе. В целом, автомобиль выглядит неплохо, но есть над чем работать. В этой машине есть традиционная "китайщина", — пишет Газета.Ru.
Однако экс-дизайнер уверен, что никто модернизировать автомобиль, потому как для этого необходимы большие финансовые вложения и время.
"Чтобы изменить бампер, мало нарисовать картинку — необходимо подготовить технологии, перенастроить оборудование, изменить штампы. Всё это требует огромных ресурсов и занимает не один день", — заключил он.
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