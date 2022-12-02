Зайцев: внешний вид современного "Москвича" необходимо доработать

Бывший главный дизайнер автомобильного завода имени Ленинского Комсомола (АЗЛК) Игорь Зайцев считает, что внешний вид автомобиля "Москвич" необходимо доработать. В частности, немного изменить форму бампера.

"Что касается внешности, приходит на ум старая шутка: был бы я Шаляпин, пел бы иначе. В целом, автомобиль выглядит неплохо, но есть над чем работать. В этой машине есть традиционная "китайщина", — пишет Газета.Ru.

Однако экс-дизайнер уверен, что никто модернизировать автомобиль, потому как для этого необходимы большие финансовые вложения и время.

"Чтобы изменить бампер, мало нарисовать картинку — необходимо подготовить технологии, перенастроить оборудование, изменить штампы. Всё это требует огромных ресурсов и занимает не один день", — заключил он.