ТОП-5 самых надёжных автомобилей 2022 года

Эксперты назвали, какие авто считаются самыми надёжными в уходящем году.

Американский журнал Consumer Reports предоставил ежегодный рейтинг. Тройку лидеров 2022 года возглавляют Toyota, Lexus и BMW.

Специалисты определили, какие поломки происходили у хозяев машин наиболее часто. Автомобили оценивали по 100-балльной системе. Lexus и Toyota набрали по 72 балла, а Mazda и BMW — 65. ТОП-5 замкнула заняла Honda (62 баллов).

Также исследователи составили "список надежности" по типу кузова:

39 баллов — пикапы,

44 балла — минивэны,

51 балл — внедорожники,

58 баллов — седаны, хэтчбеки и купе (самые надежные).

Всего было опрошено 300 тыс. автовладельцев, которые ездят по США на машинах 2000–2022 гг. выпуска.