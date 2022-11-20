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ТОП-5 самых надёжных автомобилей 2022 года

Авто

Эксперты назвали, какие авто считаются самыми надёжными в уходящем году.

Американский журнал Consumer Reports предоставил ежегодный рейтинг. Тройку лидеров 2022 года возглавляют Toyota, Lexus и BMW.

Специалисты определили, какие поломки происходили у хозяев машин наиболее часто. Автомобили оценивали по 100-балльной системе. Lexus и Toyota набрали по 72 балла, а Mazda и BMW — 65. ТОП-5 замкнула заняла Honda (62 баллов).

Также исследователи составили "список надежности" по типу кузова:

  • 39 баллов — пикапы,
  • 44 балла — минивэны,
  • 51 балл — внедорожники,
  • 58 баллов — седаны, хэтчбеки и купе (самые надежные).

Всего было опрошено 300 тыс. автовладельцев, которые ездят по США на машинах 2000–2022 гг. выпуска.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Игорь Моржаретто
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