Как узаконить тюнинг и оборудование автомобиля в ГИБДД

Любые изменения конструкции автомобиля, которые влияют на его эксплуатацию и на безопасность людей, требуют регистрации в ГИБДД. Без этого машину сложнее будет продать, а также можно получить штраф. Об этом пишет издание NEWS.ru.

По мнению основателя сервиса 4-cars.ru Виталия Пелихова, сотрудники ГИБДД могут отказать, даже если установлены штатные аксессуары, просто по неосторожности. От ошибки не застрахован никто, так как все процедуры проверки и сверки производятся вручную.

Поэтому всегда важно сверять решения работников ГИБДД с документом, называемым ОТТС (одобрение типа транспортного средства), в котором прописаны заводом изготовителем допустимые изменения конструкции автомобиля. Его можно отыскать в Интернете.

Кроме того, по словам эксперта, существуют и региональные особенности, которые также стоит учитывать.