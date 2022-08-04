Любые изменения конструкции автомобиля, которые влияют на его эксплуатацию и на безопасность людей, требуют регистрации в ГИБДД. Без этого машину сложнее будет продать, а также можно получить штраф. Об этом пишет издание NEWS.ru.
По мнению основателя сервиса 4-cars.ru Виталия Пелихова, сотрудники ГИБДД могут отказать, даже если установлены штатные аксессуары, просто по неосторожности. От ошибки не застрахован никто, так как все процедуры проверки и сверки производятся вручную.
Поэтому всегда важно сверять решения работников ГИБДД с документом, называемым ОТТС (одобрение типа транспортного средства), в котором прописаны заводом изготовителем допустимые изменения конструкции автомобиля. Его можно отыскать в Интернете.
Кроме того, по словам эксперта, существуют и региональные особенности, которые также стоит учитывать.
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