В России автомобилистов начнут лишать прав без нарушений ПДД с 2023 года

В России автомобилистов смогут лишать прав по состоянию здоровья без нарушений ПДД с 2023 года.

Правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому ГИБДД сможет лишать водительских прав в случае ухудшения состояния здоровья. Сейчас водители проходят медицинское освидетельствование раз в 10 лет, однако за это время с человеком может случиться многое. До сих пор Минздрав и МВД не обменивались данными, но такой механизм может появиться уже осенью 2023 года.

К следующему году может появиться специальный реестр, куда врачи будут вносить данные о противопоказаниях для управления транспортным средством. У сотрудников ГИБДД появится прямой доступ к этим данным, и они смогут быстро лишать водителей прав, даже если те не нарушали никаких правил дорожного движения.

До тех пор, пока данные о человеке будут находиться в этом реестре, он не сможет получить водительское удостоверение. Сначала в базу хотят добавлять только новых водителей, а позже в неё внесут информацию о тех, кто уже не первый год, имея медицинское противопоказание, продолжают водить автомобиль.