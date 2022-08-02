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В России автомобилистов начнут лишать прав без нарушений ПДД с 2023 года

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В России автомобилистов смогут лишать прав по состоянию здоровья без нарушений ПДД с 2023 года.

В России автомобилистов начнут лишать прав без нарушений ПДД с 2023 года

Правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому ГИБДД сможет лишать водительских прав в случае ухудшения состояния здоровья. Сейчас водители проходят медицинское освидетельствование раз в 10 лет, однако за это время с человеком может случиться многое. До сих пор Минздрав и МВД не обменивались данными, но такой механизм может появиться уже осенью 2023 года.

К следующему году может появиться специальный реестр, куда врачи будут вносить данные о противопоказаниях для управления транспортным средством. У сотрудников ГИБДД появится прямой доступ к этим данным, и они смогут быстро лишать водителей прав, даже если те не нарушали никаких правил дорожного движения.

До тех пор, пока данные о человеке будут находиться в этом реестре, он не сможет получить водительское удостоверение. Сначала в базу хотят добавлять только новых водителей, а позже в неё внесут информацию о тех, кто уже не первый год, имея медицинское противопоказание, продолжают водить автомобиль.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Игорь Моржаретто
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