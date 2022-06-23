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Блинкин: уровень технического обслуживания автомобильного парка в РФ упадёт

Авто

Уровень технического обслуживания автомобильного парка в РФ упадёт. Об этом заявил директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин комментируя Pravda.Ru заявление генерала-майора полиции Владимира Кузина, что нехватка запчастей и проблемы с техническим обслуживанием машин из-за санкций могут привести к ухудшению технического состояния автомобилей.

Блинкин: уровень технического обслуживания автомобильного парка в РФ упадёт

Блинкин не отрицает того факта, что, возможно, благодаря параллельному импорту какие-то запчасти и будут привозить в Россию. Но то, что общий уровень технического обслуживания автомобильного парка упадёт, по его мнению, — это очевидный факт.

Блинкин заявил, что ничего поделать в этой ситуации нельзя. По его словам, автомобильные парки будут ухудшаться, а ремонтировать автомобили будут хуже и зачастую с "неадекватными запасными частями". Он также отметил, что из-за санкций в России ухудшится процесс обновления автопарка, который в последние годы шёл хорошо.

"Обновление парка пойдёт гораздо медленнее, а техническое состояние существующих машин станет похуже. Вот конкретный факт", — подытожил Блинкин.

Ранее замначальника ГУОБДД МВД России генерал-майор полиции Владимир Кузин напомнил, что техническое состояние автомобиля — это безопасность самого водителя, тех людей, которых он перевозит, а также тех, кто находится вне автомобиля.

"Проблемы, связанные с техническим обслуживанием, с нехваткой запчастей, могут привести к ухудшению технического состояния транспортного средства, поэтому, естественно, каждый участник дорожного движения, владелец транспортного средства <…> в первую очередь должен уделять серьезнейшее внимание состоянию своего транспортного средства", — сказал Кузин.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Игорь Моржаретто
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