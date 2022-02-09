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Автор Дмитрий Плотников

В ГИБДД рассказали, почему на самом деле крайне опасно пользоваться такси

Авто

Госавтоинспекция города Москвы провела в столице рейд - "Такси". В ходе этого рейда проверяли и автомобили, так и водителей такси.

В ГИБДД рассказали, почему на самом деле крайне опасно пользоваться такси

Как сообщает пресс-служба московского главка ГИБДД, с 4 по 6 февраля в ходе мероприятия на территории российской столицы сотрудники проверили более 27 тысяч транспортных средств.

"Результаты: более 3800 фактов управления автомобилем такси с неисправностями, более 3000 фактов управления транспортным средством с нечитаемыми или нестандартными государственными регистрационными знаками", — сообщают в пресс-службе главка ГИБДД Москвы.

Получается, что каждый седьмой автомобиль такси (почти 16%) в Москве неисправен. Сегодня в московской агломерации насчитыватся чуть менее 145 тысяч легковых такси. 36 тысяч машин ежедневно выходят на линию в самой столице и еще 45 тысяч — в Московской области.

В ходе недавней спецоперации было выявлено 800 фактов управления таксомотором без документов. Сотрудникам полиции попались 287 автомобилей, которые не прошли техосмотр. Свыше 700 водителей такси привлекли к ответственности за неуплату штрафов. 508 протоколов оформили за проезд машинами такси перекрестков на "красный"

Помимо этого, 270 протоколов выписаны за нарушение правил стоянки и остановки авто. 35 таксистов оказались пьяными за рулем.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Игорь Моржаретто
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