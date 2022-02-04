Скидка за автохлам: в России возобновят программу утилизации старых машин

Владимир Путин провел встречу с общественной организацией «Деловая Россия». На видеоконференции поднимали немало вопросов, в том числе, и по возобновлению программы утилизации старых авто, которая позволяет хозяевам хлама обменять свою машину на скидку при покупке новой.

Программу утилизации автохлама опробовали в РФ в 2010-11 гг. Позже к ней вернулись в 2014-15, когда Россию подкосил экономический кризис, ударивший и по автомобильной промышленности. А в 2018 году Министерство промышленности и торговли поставило в данной истории точку. Но есть вероятность, что проект могут возобновить. Путин уже дал распоряжение проработать идею очередного запуска программы.

На каких условиях она теперь будет действовать — пока непонятно, ведь Минпромторг только начнет заниматься этим вопросом. А раньше владельцы старых машин (от 10-ти лет), подпадавших под программу, могли утилизировать свой автомобиль, а как компенсацию получить скидку. Тогда на покупку легкового авто давали 50 тысяч рублей, а грузового автомобиля — до 350 тысяч рублей.

— Сейчас российский и мировой автопром находятся в такой ситуации, что ограничения лежат со стороны производства, а не со стороны спроса. Хорошо известна проблема электронных компонентов, которых не хватает для покрытия спроса, из-за чего растут цены. Поэтому нам нужно правильно выбрать момент, чтобы эту программу запустить, — заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.