У президента РФ Владимира Путина есть как минимум пять сценариев по Украине, помимо прямого вторжения в страну. Об этом заявил аналитик CNN по международной безопасности Ник Пейтон Уолш.
Он предположил, какие действия, кроме атаки на Киев, может предпринять Кремль в ближайшее время для дестабилизации обстановки. Уолш пришёл к пяти вариантам развития событий:
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя громкие заявления западных политиков о "вторжении", уже неоднократно сообщал, что Россия передвигает войска по своей территории и не угрожает Украине.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Решение Минска запретить транзит ряда товаров из Литвы возмутило Вильнюс. Ранее литовские власти запретили транзит белорусских товаров. Но это, понятно, другое.