CNN: у Путина есть пять сценариев по Украине, кроме прямого нападения

У президента РФ Владимира Путина есть как минимум пять сценариев по Украине, помимо прямого вторжения в страну. Об этом заявил аналитик CNN по международной безопасности Ник Пейтон Уолш.

Он предположил, какие действия, кроме атаки на Киев, может предпринять Кремль в ближайшее время для дестабилизации обстановки. Уолш пришёл к пяти вариантам развития событий:

Путин решит ничего не предпринимать, так как отсутствие действий в текущей ситуации — "единственное мудрое и сильное решение". Президент РФ решит действовать по непредсказуемому пути, чтобы "оставить след". Аналитик CNN отметил, что способность Путина удивлять известна уже давно. В качестве примера он привёл "вторжение" в Крым. Глава России обновит Минский переговорный процесс, "подарит" ему новую жизнь. Однако, по мнению Уолша, РФ не пойдёт на уступки Украине. Путин признает независимость ЛНР и ДНР. При этом в статье сказано, что, скорее всего, российский лидер назовёт это "миротворческой миссией". РФ во главе с Путиным оставит многотысячный контингент войск в Белоруссии. Автор материала подчеркнул: учения России и Белоруссии могут "сойти на нет", а боевые силы останутся в республике.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя громкие заявления западных политиков о "вторжении", уже неоднократно сообщал, что Россия передвигает войска по своей территории и не угрожает Украине.

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