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Автор Юлия Миленина

Тысячи российских солдат замерзают на границе с Украиной, заявили в США

Мир

Американцы переживают о том, что тысячи российских солдат замерзают на границе с Украиной. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

Тысячи российских солдат замерзают на границе с Украиной, заявили в США

В интервью ТАСС она отметила, что народ РФ заслуживает безопасности, процветания и лучшего здравоохранения. По её мнению, именно на этих вещах нужно сосредоточить внимание во время пандемии коронавируса.

"Никому сейчас не нужна большая война, особенно родителям и семьям в России, дети которых в мороз сидят на границе с Украиной", — сказала Нуланд.

Она добавила, что ни РФ, ни США сейчас не хотят "большой войны", во время которой погибших будут доставлять домой в "мешках для трупов". Политик посоветовала концентрировать внимание на "подлинной злобе дня".

Западные СМИ регулярно сообщают о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину. Однако в Кремле уже неоднократно поясняли, что Россия передвигает войска в рамках своей территории и никому не угрожает.

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