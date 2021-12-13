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Юрист объяснил, когда водителю могут простить разворот через сплошную

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В некоторых случаях водитель может избежать ответственности за пересечение сплошной линии дорожной разметки. Об этом заявил юрист, заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.

Юрист объяснил, когда водителю могут простить разворот через сплошную

По его словам, сотрудники ГИБДД простят автомобилиста, если будет доказано, что он развернулся через сплошную в силу серьёзных жизненных обстоятельств, требующих решительных действий, передаёт "ПРАЙМ".

"Например, когда пассажиру необходимо оказать срочную медицинскую помощь, когда его жизни или здоровью угрожает реальная опасность. Такие действия называются крайней необходимостью и упоминаются в статье 2.7 КоАП РФ. Согласно закону, они не относятся к административным правонарушениям", — подчеркнул Миронов.

Как отметил эксперт, водитель не будет наказан, если пересёк сплошную линию, когда вёз роженицу в больницу. Тем не менее он порекомендовал автомобилистам соблюдать осторожность, выезжая на полосу встречного движения.

"Это всегда опасный манёвр, результатом которого могут быть гораздо более серьёзные последствия, чем административное наказание", — заключил юрист.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Игорь Моржаретто
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