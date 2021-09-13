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Праворульные машины без ГЛОНАСС разрешили ввозить в РФ до декабря 2022 года

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Возможность ввоза в Россию праворульных машин без ГЛОНАСС продлили до конца 2022 года.

Праворульные машины без ГЛОНАСС разрешили ввозить в РФ до декабря 2022 года

Как сообщает правительство РФ, премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее оформление ввезённых жителями Дальнего Востока из-за границы "праворуких" автомобилей без установки системы "ЭРА-ГЛОНАСС" до 3 декабря 2022 года.

"Временный порядок распространяется на подержанные праворульные автомобили, приобретённые для личных нужд", — уточняется в сообщении.

Оформить машины смогут жители Дальнего Востока, а также те, кто решил переехать туда на ПМЖ.

В правительстве сообщили, что решение о продлении возможности ввоза в РФ праворульных машин принято Михаилом Мишустиным по итогам поездки в Хабаровский край.

Напомним, в соответствии с утверждённым в 2018 году временным порядком ввоза в РФ подержанных праворульных автомобилей жителям дальневосточных регионов разрешено оформлять по одной такой машине в год для личного пользования, не оснащая её системой "ЭРА-ГЛОНАСС". По информации ТАСС, действие временного порядка ввоза "праворуких" иномарок уже продлевалось в декабре 2019 и 2020 годов.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Игорь Моржаретто
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