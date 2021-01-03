УАЗ "Патриот" выйдет на американский автомобильный рынок

В 2021 году в США стартуют продажи российского внедорожника УАЗ "Патриот".

Однако продавать его будут под брендом Bremach Taos. Производством автомобиля займётся компании "Бремах".

Авто будет полностью модернизировано под американские стандарты, а также получит шестиступенчатую автоматическую коробку передач и четырехцилиндровый двигатель объемом 2,7 литра и мощностью 150 лошадиных сил.

Сборка внедорожников будет происходить в Калифорнии, а стоимость автомобиля составит 26 тысяч долларов (почти 2 миллиона рублей).