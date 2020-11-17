Вильфанд посоветовал россиянам ставить зимнюю резину

Россияне, проживающие в Центральной части России, уже должны заменить на своих автомобилях резину на зимнюю, поскольку ночью температура опускается ниже пяти градусов меньше нуля.

Об этом РИА "Новости" рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.