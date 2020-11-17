Россияне, проживающие в Центральной части России, уже должны заменить на своих автомобилях резину на зимнюю, поскольку ночью температура опускается ниже пяти градусов меньше нуля.
Об этом РИА "Новости" рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"На самом деле шины надо было менять вчера, ждать нечего. Известно, что при температуре ниже пяти градусов эластичность шин меняется, сцепление резины с асфальтовым покрытием существенно снижается. Это приводит к тому, что тормозной путь увеличивается. Если говорить по-простому, то шины деревенеют", — пояснил синоптик.
Пандемию коронавируса можно остановить за две недели, просто разорвав цепочку передачи инфекции.