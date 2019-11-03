Автомобили россиян смогут самостоятельно вызывать помощь и парковаться

В ближайшем будущем российские водители смогут устанавливать в своё авто систему, которая будет следить за их здоровьем. В случае ухудшения состояния водителя система сможет самостоятельно вызвать помощь, а также припарковать автомобиль. Разработкой такой системы занимается НТИ "Автонет". Компания планирует начать внедрение системы уже в 2022 году.

Специалисты компании считают, что их разработка станет актуальной для людей старшего возраста. После установки системы в авто будут находится десятки датчиков, регистрирующих основные показания водителя. Встроенные процессоры и акселерометры позволяют системе отличать нормальное поведение человека за рулём от потери сознания или внезапного падения.

По словам разработчиков, система сможет интегрироваться с сервисом быстрого реагирования "ЭРА-ГЛОНАСС", что позволит ей вызвать помощь, если водителю стало плохо во время движения. Также разработка получит доступ к управлению автомобилем, чтобы в случае нештатной ситуации включить "аварийку" или даже самостоятельно припарковать авто.