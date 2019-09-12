В России разработают систему штрафов для владельцев иностранных авто

В России появится система, которая позволит накладывать административную ответственность за нарушения ПДД на автомобили с иностранными номерами. Разработкой системы занимаются Российский союз автостраховщиков, Ространснадзор, правительство Москвы, ФТС, ФСБ, Минюст, МВД и Минтранс.

За последние полтора года только в Москве было зарегистрировано 1,86 млн нарушений правил дорожного движения автомобилями с иностранными номерами. В 98% случаев силовики не смогли получить данные о собственниках транспортного средства. Из-за этого привлечь виновных к ответственности не удалось.

Наибольшее количество нарушений совершили машины с украинскими номерами - 24 тысячи автомобилей. На втором и третьем месте Армения и Молдавия, 1,75 и 1,47 тысячи машин соответственно.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что машины с зарубежными номерами планировали проверять более жестче из-за возможных нарушений транзитного режима.

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