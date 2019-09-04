Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что у россиян пока нет возможности приобрести новейший отечественный автомобиль Aurus. Министр сослался на то, что автомобиль производят небольшими партиями, которые сразу раскупают госструктуры.
При этом, минивэны и джипы Aurus все еще проходят сертификацию. Мантуров обнадежил россиян. По его словам, уже в 2020 году для розничных продаж Aurus будет произведено около 50 машин. К 2021 году общее производство автомобилей планируют увеличить в 10 раз, а затем довести до 5000 тысяч авто в год.
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