Мантуров: новейший Aurus еще не доступен для народа

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что у россиян пока нет возможности приобрести новейший отечественный автомобиль Aurus. Министр сослался на то, что автомобиль производят небольшими партиями, которые сразу раскупают госструктуры.

При этом, минивэны и джипы Aurus все еще проходят сертификацию. Мантуров обнадежил россиян. По его словам, уже в 2020 году для розничных продаж Aurus будет произведено около 50 машин. К 2021 году общее производство автомобилей планируют увеличить в 10 раз, а затем довести до 5000 тысяч авто в год.