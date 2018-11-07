Продажи Skoda в России выросли на 33% по сравнению с прошлым годом

В октябре 2018 года дилерам компании Skoda в России удалось продать свыше 7600 автомобилей. Эти цифры на 33,1% превысили показатели 2017 года за аналогичный период.
Как сообщает Moneytimes.ru, продажи Skoda за январь-сентябрь этого года превысили 65 тысяч автомобилей, что на 28,7% больше, чем за первые девять месяцев 2017-го. В итоге, за первые три квартала текущего года россияне приобрели больше продукции Skoda, чем за весь прошлый год.
Представители Skoda Auto Россия рассказали, что в октябре на российском рынке лидером продаж стал компактный лифтбэк Rapid (3200 единиц, плюс 40%). Второе место занял внедорожник Skoda Kodiaq, реализованный в количестве 2233 штук. Продажи этой модели возросли в 7,9 раз. На третьем месте оказалась Octavia (1942 экземпляра, минус 10%). Отмечается также, что флагманскую модель Skoda Superb купили 187 наших соотечественников.
Ранее некоторые издания сообщали, что Skoda планирует завести в Россию компактный кроссовер Karoq. Планируется, что продажи этой марки начнутся в стране в конце следующего года.
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