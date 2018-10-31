В Турции представили официальную версию убийства саудовского журналиста

Тело саудовского журналиста Джамаля Хашукджи расчленили и уничтожили после того, как он был задушен в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, сказано в заявлении прокуратуры Стамбула.
"Хашукджи, в соответствии с заранее намеченным планом (убийц), был задушен, как только вошёл в генконсульство, после чего его тело было расчленено и уничтожено", — сказано в заявлении ведомства.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что журналист Джамаль Хашукджи был убит в консульстве Саудовской Аравии 2 октября. Об этом заявил генпрокурор королевства шейх Сауд аль-Муаджиб. Он отметил, что в диппредставительстве разгорелся конфликт, который и повлек за собой гибель Хашукджи. Муаджиб добавил, что в ходе расследования были задержаны 18 граждан Саудовской Аравии, однако личности подозреваемых остаются неизвестными.
Фото: twitter.com/ @JKhashoggi
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