Новости расследования афер Five Winds и Lianora Swiss: Владимир Лозовицкий - правая рука мошенника Павла Крымова

С 2017 года правоохранительными органами нескольких государств ведется масштабное расследование афер Questra World и A. G.A.M. украинского преступника Павла Крымова. Департамент Внутренних Дел Казахстана возбудил ряд уголовных дел по ст. 190 ч. 4 УК РК(мошенничество в особо крупном размере), после чего Крымов был объявлен в международный розыск. Пытаясь избежать преследования, аферист переименовал свои финансовые пирамиды в Five Winds и Lionora Swiss, продолжив присваивать средства вкладчиков под видом якобы инвестиционной деятельности.

Однако, 6 февраля 2018 года Павел Геннадьевич Крымов был задержан представителями силовых структур Российской Федерации в московском аэропорту Шереметьево. Решением Бабушкинского суда Крымов доставлен в СИЗО-4 г. Москвы, где находится по сей день.

Владимир Лозовицкий — "серый кардинал" проектов Five Winds и Lianora Swiss

Чтобы понять масштаб афер Крымова, необходимо отметить, что за 15 лет противозаконной деятельности преступник создал более 40 мошеннических проектов. Его жертвами стали миллионы граждан России, Украины, Казахстана, некоторых стран Европы и Азии. Ущерб, нанесенный вкладчикам его крупнейших пирамид Forex Trend, Panteon Finance, Private FX и Questra исчисляется миллиардами долларов.

Совершенно очевидно, что аферами подобного масштаба Крымов руководил не один. В управлении всеми финансовыми пирамидами, включая Five Winds и Lianora Swiss ему помогал Лозовицкий Владимир Александрович 12.01.1978 г. р.

Будучи правой рукой Крымова, Лозовицкий изначально выступал не только главным подельником, но и публичным генеральным директором финансовой аферы Forex Trend. Чтобы понять насколько важен этот человек в преступной группе Крымова, достаточно взглянуть на видео с банкета, оплаченного из средств обманутых вкладчиков. Повествует — главарь Павел Крымов, справа — верный помощник Владимир Лозовицкий.

Владимир Лозовицкий тоже будет сидеть в тюрьме!

Учитывая, что главарь банды Павел Крымов уже находится в СИЗО и ожидает последующего суда, арест его подельников — дело времени. Очевидно, что следующим крупным задержанием в деле Five Winds и Lianora Swiss будет именно Владимир Лозовицкий. Наказание за совершенные им преступления предполагает до 7-ми лет лишения свободы. В конце концов вся банда Павла Крымова будет сидеть в тюрьме!