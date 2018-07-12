В Волгограде слабенькая старушка убила соседок по палате

В Волгограде подозревают в убийстве и покушении на убийство двух лиц 80-летнюю жительницу, которая находится на лечении в одной из местных больниц. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.
Бабушка решила устроить резню прямо в собственной палате. В то время, когда соседки женщины спали, она взяла нож и нанесла им несколько ударов. Одну пациентку 79 лет пожилая женщина ударила несколько раз в область грудной клетки. Повреждения стали смертельными. Другой 83-летней соседке по палате подозреваемая нанесла рану шеи.
Женщине удалось выжить, она позвала на помощь медицинский персонал. Вбежавшие в палату сотрудники, были в шоке от увиденного. Они задержали пациентку и вызвали полицию.
Сейчас все детали произошедшего уточняются и проверяются. С подозреваемой работают следователи. Заведено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство двух лиц".
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Об этом свидетельствуют результаты анализов крови, а также рентгеновское обследование.
Сирийская ПВО подбила израильский самолет во время отражения бомбардировки.
Россияне считают, что для благополучия страны необходимо национализировать промышленность и раскулачить олигархов. За это проголосовало 37% респондентов
Руководство Молдавии всячески выслуживается перед Западом, чтобы оставаться у власти как можно дольше и воровать западные деньги, сказал "Правде.Ру" эксперт.