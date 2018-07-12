В Волгограде слабенькая старушка убила соседок по палате

В Волгограде подозревают в убийстве и покушении на убийство двух лиц 80-летнюю жительницу, которая находится на лечении в одной из местных больниц. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.

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Бабушка решила устроить резню прямо в собственной палате. В то время, когда соседки женщины спали, она взяла нож и нанесла им несколько ударов. Одну пациентку 79 лет пожилая женщина ударила несколько раз в область грудной клетки. Повреждения стали смертельными. Другой 83-летней соседке по палате подозреваемая нанесла рану шеи.

Женщине удалось выжить, она позвала на помощь медицинский персонал. Вбежавшие в палату сотрудники, были в шоке от увиденного. Они задержали пациентку и вызвали полицию.

Сейчас все детали произошедшего уточняются и проверяются. С подозреваемой работают следователи. Заведено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство двух лиц".