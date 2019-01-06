В Мариуполе прогремел взрыв в жилом доме. Поступили данные о первых жертвах

Пресс-служба Нацполиции по Донецкой области подтвердила, что 5 января около 21:00 в доме по улице Строителей произошла детонация взрывного устройства, предположительно гранаты. На место происшествия выехала группа взрывотехников, а также 4 машины скорой помощи. Прибывшие медики обнаружили два тела. На данный момент это вся информация о произошедшем.
Ранее на мариупольском новостном сайте 0629 появилась информация от очевидцев, которые видели, как из окна квартиры где произошел взрыв свисало тело одного из погибших.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о сгоревших польских девушках, которые не смогли покинуть квест-комнату.
Фото: 0629.com.ua
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