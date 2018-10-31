Женщина "окаменела" из-за невнимания врачей

Жительнице Великобритании целых десять лет не могли поставить верный диагноз. Внутренние органы несчастной полностью покрылись рубцами.

Об этом сообщает британское издание "The Mirror".

Британка страдает от редкого заболевания под названием системная склеродермия. При этом страшном недуге все ткани организма начинают твердеть. Десять процентов заболевших системной склеродермией умирают в течение первых пяти лет болезни.

Сначала жительница Великобритании заметила, что у нее ноют, болят и немеют кончики пальцев. Врачи же посоветовали ей переехать в страну с более мягким климатом. Также не принимали во внимание медицинские работники и ее жалобы на острые боли в животе.

В течение следующих лет болезнь прогрессировала. В надежде спасти кончики пальцев британка перестала пользоваться лаком для ногтей и другими химическими средствами. Поставили ей диагноз лишь спустя долгих десять лет, когда она в прямом смысле вдруг начала задыхаться и ей понадобилась госпитализация.

Жительница Великобритании признается, что рада наконец-то поставленному ей диагнозу. Однако она очень сильно жалеет о том, что врачи не смогли сделать этого раньше. Вылечиться полностью теперь будет очень сложно — у женщины поражены легкие, сердце, глаза, кишечник, пищевод, сердце и руки. Также из-за системной склеродермии у несчастной развились сахарный диабет, остеоартрит и фиброз легких.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что немецкий медицинский работник из Германии в прямом смысле убил 106 человек. Нерадивый санитар ставил им смертельные инъекции. В суде он признался, что таким образом хотел прославиться.

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