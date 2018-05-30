Неудачно пошутил: из-за фейкового сообщения о бомбе на борту самолета пострадали 11 человек

Из-за шутки о заложенной в самолете бомбе пострадали минимум 11 человек. Boeing 737, на борту которого произошел инцидент, принадлежит индонезийской компании Lion Air.

Самолет готовился к вылету из аэропорта Понтианак в штатном режиме. Однако одному из пассажиров видимо было настолько скучно ждать, пока самолет взлетит, что он решил пошутить о взрывном устройстве на борту. Люди, находящиеся в салоне, запаниковали и начали эвакуироваться. Они ринулись в хвостовую часть лайнера, открыли аварийные выходы и стали покидать самолет. Некоторые из-за спешки и давки получили травмы головы и сломали руки.

Полиция проверила Boeing и бомбы не нашла. "Шутника" арестовали. В итоге самолет все же покинул аэропорт, но на 2 часа позже.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что турецкая авиакомпания также задержала рейс из-за шуток о бомбе в багаже. Инцидент произошел в марте. По данным представителей израильского консульства в Турции, "трое громко шутили на тему взрывчатки, когда совершали посадку на самолет. Услышавшая их стюардесса информировала капитана, который приказал отложить рейс, а также и проверить их багаж".

Отмечается, что после допроса и проверки содержимого багажа, пассажиров отпустили. В итоге они вылетели в Израиль следующим рейсом.