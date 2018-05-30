Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Неудачно пошутил: из-за фейкового сообщения о бомбе на борту самолета пострадали 11 человек

Происшествия

Из-за шутки о заложенной в самолете бомбе пострадали минимум 11 человек. Boeing 737, на борту которого произошел инцидент, принадлежит индонезийской компании Lion Air.

Самолет готовился к вылету из аэропорта Понтианак в штатном режиме. Однако одному из пассажиров видимо было настолько скучно ждать, пока самолет взлетит, что он решил пошутить о взрывном устройстве на борту. Люди, находящиеся в салоне, запаниковали и начали эвакуироваться. Они ринулись в хвостовую часть лайнера, открыли аварийные выходы и стали покидать самолет. Некоторые из-за спешки и давки получили травмы головы и сломали руки.

Полиция проверила Boeing и бомбы не нашла. "Шутника" арестовали. В итоге самолет все же покинул аэропорт, но на 2 часа позже.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что турецкая авиакомпания также задержала рейс из-за шуток о бомбе в багаже. Инцидент произошел в марте. По данным представителей израильского консульства в Турции, "трое громко шутили на тему взрывчатки, когда совершали посадку на самолет. Услышавшая их стюардесса информировала капитана, который приказал отложить рейс, а также и проверить их багаж".

Отмечается, что после допроса и проверки содержимого багажа, пассажиров отпустили. В итоге они вылетели в Израиль следующим рейсом.

Перестанут ли принимать сберкнижки у россиян 1 июня Перестанут ли принимать сберкнижки у россиян 1 июня
 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы Lion Air шутка Boeing 737 бомба самолет авиакомпания
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Астролог: рожденные 30.05 неотразимы
Аналитика
В блокчейне EOS обнаружена серьёзная проблема безопасности
Бизнес
Если бензин дорожает - это хорошо для дорог
Читательский топ
СМИ Китая: Россия сорвала продажу украинских Ту-160 Пекину
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
Почему американцы бегут из Калифорнии
Все подробности: кто, как и почему убил или казнил Бабченко
Новости Все >
Открыт способ избежать визита к зубодеру
Британец выпал из самолета в Турции и умер
Лавров рассказал, какие США нужны России
Неудачно пошутил: из-за фейкового сообщения о бомбе на борту самолета пострадали 11 человек
ДТП на автопилоте: водитель Tesla врезался в полицейский автомобиль
Врачи из больницы в Солсбери поспорили о лечении Скрипалей
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
СМИ Китая: Россия сорвала продажу украинских Ту-160 Пекину

Китайские эксперты заявили о том, что пока страна не имеет на вооружении межконтинентальных стратегических бомбардировщиков, поэтому вопрос оснащения остается открытым.

СМИ Китая: Россия сорвала продажу украинских Ту-160 Пекину
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
Мир
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
США и Канада
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
США и Канада
Почему американцы бегут из Калифорнии
Мир
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка

Американцы продолжают прямолинейно озвучивать тему о моральном превосходстве США над Россией.

Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
США и Канада
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
Политика
MH17: с компенсациями - не к нам, с санкциями - давно не было
Мир
Убивших россиян сирийских боевиков тренировали США
Экономика
Попавшие под санкции олигархи хотят взять деньги с народа

Руководство En+ Group обратилось к правительству России с просьбой предоставить  льготы на энергорынке. 

Попавшие под санкции олигархи хотят взять деньги с народа
Китай официально обвинил США во вторжении
Мир
Китай официально обвинил США во вторжении
США и Канада
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
Мир
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 30.05 неотразимы Соломон Соловьев Станислав Варыханов Вся правда о "фейках" Станислав Варыханов Дарья Касьянова То, что вы не знаете об окрошке Дарья Касьянова
Комментарии
Как при царе: элита передает Россию своим детям-мажорам
Россиян начнут штрафовать за неправильную парковку в каждом дворе
Как при царе: элита передает Россию своим детям-мажорам
"Вызывайте Поклонскую!": уральцы восстали против Николая II
Лавров рассказал, какие США нужны России
СМИ: британские ВВС - самые грозные в мире на десятилетия
Реновация в Москве затронет еще 30 домов в этом году
Накрыли поляну... для детей
СМИ Китая: Россия сорвала продажу украинских Ту-160 Пекину
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
Чем ответит Москва: определены убийцы российских военных в Сирии
В США обсуждают бомбардировку Крымского моста до ЧМ-2018
"Как холоп": чемпион Украины умер на заработках в Польше
Территориям бывшего СССР не хватает русского генерал-губернатора
Все подробности: кто, как и почему убил или казнил Бабченко
Как при царе: элита передает Россию своим детям-мажорам
СМИ Китая: Россия сорвала продажу украинских Ту-160 Пекину
"Вызывайте Поклонскую!": уральцы восстали против Николая II
Почему американцы бегут из Калифорнии
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
Остров Крым: у Украины есть новый план
Мир
СМИ: британские ВВС - самые грозные в мире на десятилетия

К 2030 году самые мощные воздушные силы в мире будут принадлежать хорошо зарекомендовавшим себя в этой области странам - США, России и Великобритании.

СМИ: британские ВВС - самые грозные в мире на десятилетия
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
США и Канада
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
Почему американцы бегут из Калифорнии
США и Канада
Почему американцы бегут из Калифорнии
Как Россия спохватилась и сделала ставку на ЧВК
Мир
Как Россия спохватилась и сделала ставку на ЧВК
Как была запущена вторая "холодная война"
США и Канада
Как была запущена вторая "холодная война"
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Евросоюз
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Достоевский - Макрону: "Не брат ты мне"
Евросоюз
Достоевский - Макрону: "Не брат ты мне"
США - государство-террорист номер один. Доказательства
США и Канада
США - государство-террорист номер один. Доказательства
Когда Прибалтика станет нищей
Прибалтика
Когда Прибалтика станет нищей
Генералы требовали от Кеннеди начала ядерной войны. Как это было
США и Канада
Генералы требовали от Кеннеди начала ядерной войны. Как это было
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался