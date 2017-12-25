Вал ДТП в Москве: столкнулись две маршрутки

В Москве столкнулись две маршрутки, в результате чего пострадали два человека. ДТП произошло на Щелковском шоссе.

Фото: Fotodom.ru/DP

Обстоятельства и причины инцидента уточняются, сообщает РЕН ТВ.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 25 декабря на Славянском бульваре в Москве автобус протаранил группу людей. По предварительным данным, в результате наезда пострадали от 10 до 15 человек.

Авария произошла в районе дома номер 2 на Славянском бульваре. На размещенных в социальных сетях снимках с места происшествия видно, что автобус остановился на ведущей в подземный переход лестнице.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о происшествии. Сообщается, что погибли пять человек.

Фотографии инцидента появились в Telegram-каналах. Судя по снимкам, это был рейсовый автобус. Сотрудники полиции работают на месте происшествия, выясняются обстоятельства ДТП.

Как пишет РИА Новости, в данный момент рассматриваются два варианта аварии: автобус или подрезала другая машина, или у него отказали тормоза.

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