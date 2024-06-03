Блиновская обанкротилась

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Аферистка Елена Блиновская, известная как "королева марафонов", объявила о своём банкротстве. По информации от SHOT, её налоговый долг составляет более 1,4 миллиарда рублей.

Фото: Pravda.Ru

Ранее мы подсчитали, что из-за пени долг увеличивается примерно на полмиллиона рублей в день. Кажется, попытки решить проблему из СИЗО не увенчались успехом.

31 мая Блиновская подала заявление о признании её банкротом в Арбитражный суд Москвы.

Ранее Блиновскую привлекли к ответственности за неуплату 900 миллионов налогов со своей деятельности.

Так что теперь, после отсидки, "королева марафонов" пойдёт собирать милостыню.