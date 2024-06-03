Блиновская обанкротилась

Аферистка Елена Блиновская, известная как "королева марафонов", объявила о своём банкротстве. По информации от SHOT, её налоговый долг составляет более 1,4 миллиарда рублей.
Ранее мы подсчитали, что из-за пени долг увеличивается примерно на полмиллиона рублей в день. Кажется, попытки решить проблему из СИЗО не увенчались успехом.
31 мая Блиновская подала заявление о признании её банкротом в Арбитражный суд Москвы.
Ранее Блиновскую привлекли к ответственности за неуплату 900 миллионов налогов со своей деятельности.
Так что теперь, после отсидки, "королева марафонов" пойдёт собирать милостыню.
При удалении листьев помидоров важно знать некоторые моменты. Рассказываем, на что обратить внимание.