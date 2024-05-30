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В Тюмени заочно осудили организатора ограбления банка на полмиллиарда рублей

В Тюмени осудили соучредителя банка за хищение полумиллиарда рублей

1:38
Происшествия

В Тюменской области вынесли приговор по резонансному делу о краже полумиллиарда рублей у банка. В 2018 году председатель и совладелец "Сибирского банка реконструкции и развития" Григорий Романюта вместе с сообщниками ограбили банк. В команду вошли трое мужчин и подруга Романюты, Инесса Бранденбург, которую он назначил заместителем председателя.

В Тюмени осудили соучредителя банка за хищение полумиллиарда рублей
Фото: freepik.com is licensed under public domain

План был прост: Романюта и Бранденбург пришли в банк и обналичили кассу, объяснив это необходимостью из-за возможного оттока клиентов. Чтобы скрыть пропажу денег, хранилище завалили канцелярией. Грабители успели сбежать за границу, а из банка исчезли 561 млн рублей, что привело к его банкротству.

Спустя несколько дней правоохранительные органы начали поиски, арестовав трех из пяти членов банды. Инессу Бранденбург задержали в Испании в 2021 году с помощью Интерпола. Она признала вину и получила 4 года лишения свободы. Другие участники, Сергей Кузнецов и Игорь Горбонос, получили по 3 года, а Дмитрий Мануилов — 4 года.

Организатор аферы, Григорий Романюта, до сих пор находится в международном розыске, предположительно скрываясь в Грузии. Несмотря на это, Калининский районный суд Тюмени заочно приговорил его к 8 годам лишения свободы и удовлетворил иск о взыскании 350 млн рублей в пользу банка, сообщает tmn.aif.ru.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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