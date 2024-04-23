ФСБ предотвратила трагедию в Брянске: задержан диверсант

В Брянске была предотвращена трагедия благодаря оперативным действиям сотрудников ФСБ. Согласованные усилия силовиков позволили задержать диверсанта, который был завербован террористами из запрещённой в России организации.
ФСБ России объявила о предотвращении крупного инцидента в Брянске. По данным Центра общественных связей ФСБ, был задержан гражданин России, придерживающийся украинской националистической идеологии, который участвовал в планировании диверсионно-террористического акта по заказу запрещённой в России террористической группировки.
В результате проведенных оперативных мероприятий было обнаружено и конфисковано самодельное взрывное устройство, которое задержанный намеревался использовать для осуществления преступления, сообщает "Царьград".
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