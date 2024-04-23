ФСБ предотвратила трагедию в Брянске: задержан диверсант

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Брянске была предотвращена трагедия благодаря оперативным действиям сотрудников ФСБ. Согласованные усилия силовиков позволили задержать диверсанта, который был завербован террористами из запрещённой в России организации.

Фото: visualrian.ru by Andrey Stenin / Андрей Стенин is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

ФСБ России объявила о предотвращении крупного инцидента в Брянске. По данным Центра общественных связей ФСБ, был задержан гражданин России, придерживающийся украинской националистической идеологии, который участвовал в планировании диверсионно-террористического акта по заказу запрещённой в России террористической группировки.

В результате проведенных оперативных мероприятий было обнаружено и конфисковано самодельное взрывное устройство, которое задержанный намеревался использовать для осуществления преступления, сообщает "Царьград".