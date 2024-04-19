В департаменте архитектуры Омска прошли обыски в связи с возбуждением уголовного дела о халатности

В департаменте архитектуры Омска проведены обыски в рамках дела о халатности

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В результате проведенных силовыми структурами обысков в департаменте архитектуры и градостроительства мэрии Омска были изъяты документы в связи с расследованием уголовного дела, возбужденного по статье "Халатность".

Фото: wikimapia by Remigiusz Józefowicz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Poland license

Следственный комитет Омской области подтвердил, что в рамках этого дела проводится проверка в отношении неустановленных должностных лиц администрации города Омска, сообщает gorod55.ru.

Проверка была инициирована после обнаружения трещин в новом жилом комплексе "Мирапорт" на улице Пригородной, строительство которого вела компания "Причал 55". Следственный комитет начал расследование из-за возможной халатности в выдаче разрешения на строительство этого комплекса. Разрешение было выдано департаментом архитектуры и градостроительства в декабре 2023 года.