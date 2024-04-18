"Как после бомбардировки": в Карелии одно из кладбищ ушло под воду

В Карелии паводком размыло одно из кладбищ в городе Суоярви

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В городе Суоярви, расположенном в Карелии, произошло серьезное наводнение, которое разрушило местное кладбище.

Фото: Страница "Вконтакте" Игоря Подгорного by Игорь Подгорный

Фотографии, распространенные в социальных сетях, показывают, что могилы на кладбище были полностью затоплены водой до самого края. Местные жители выразили свою озабоченность и негодование по этому поводу.

Один из пользователей, высказавшийся в паблике "Подслушано в Суоярви", описал ситуацию как "территорию после бомбардировки", добавив, что такое ужасное состояние кладбища делает процесс похорон крайне тяжелым для родственников усопших. Он также подчеркнул, что власти города не реагируют на происходящее, сообщает karelinform.ru.

Местные жители также выразили тревогу относительно того, как проводить похороны в таких ужасных условиях, и сообщили, что даже доступ к захоронениям ограничен из-за затопленной земли.