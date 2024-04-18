Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
TNI: российские атомные подводные лодки пугают ВМС США
Согласно опросу Emerson College, уровень поддержки Байдена снижается
Диетолог Морозова рассказала о смертельной опасности пасхальных яиц
Регионы РФ массово отменяют торжественное празднование Дня Победы
Шаги, которые помогут научить собаку команде "голос"
Если гель-лак вам не подходит, как правильно ухаживать за ногтями
Эксперты рассказали, почему кошка ест комнатные цветы
Максим Галкин* отрегировал на слова Байднена про Хайфу: я переживаю
Агата Муцениеце рассталась с богатым возлюбленным из-за измен
"Как после бомбардировки": в Карелии одно из кладбищ ушло под воду

В Карелии паводком размыло одно из кладбищ в городе Суоярви

0:59
Происшествия

В городе Суоярви, расположенном в Карелии, произошло серьезное наводнение, которое разрушило местное кладбище.

В Карелии паводком размыло одно из кладбищ в городе Суоярви
Фото: Страница "Вконтакте" Игоря Подгорного by Игорь Подгорный

Фотографии, распространенные в социальных сетях, показывают, что могилы на кладбище были полностью затоплены водой до самого края. Местные жители выразили свою озабоченность и негодование по этому поводу.

Один из пользователей, высказавшийся в паблике "Подслушано в Суоярви", описал ситуацию как "территорию после бомбардировки", добавив, что такое ужасное состояние кладбища делает процесс похорон крайне тяжелым для родственников усопших. Он также подчеркнул, что власти города не реагируют на происходящее, сообщает karelinform.ru.

Местные жители также выразили тревогу относительно того, как проводить похороны в таких ужасных условиях, и сообщили, что даже доступ к захоронениям ограничен из-за затопленной земли.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
На Земле найден абсолютно чистый и неисчерпаемый источник энергии

Академик Алексеенко рассказал о развитии самого прогрессивного типа зелёной энергетики в России.

Академик Алексеенко назвал геотермальную энергию самой экологичной
Генеральный директор Первого канала Эрнст публично поздравил Урганта в эфире КВН
Константин Эрнст вернул Урганта на Первый канал
Опрыскайте бабушкину квартиру уксусом, и вот для чего
Готовящийся стать отцом Илья Авербух ответил на вопрос, кого хочет больше — мальчика или девочку
Помощь Украине выделена в США "на бумаге". В реальности может и не состояться Любовь Степушова Российская армия разбивает тылы ВСУ, начинаются атаки на Очеретино Дмитрий Плотников Русская Финляндия всегда купалась в русских рублях  Сергей Лебедев
Секреты послесмертного существования: квантовая природа человеческого сознания
Искушение волос: три оттенка, которые заводят мужчин
Дождутся из армии: это самые верные породы собак
Дождутся из армии: это самые верные породы собак
Последние материалы
TNI: российские атомные подводные лодки пугают ВМС США
Бизнес-консультант Котов: рынку онлайн-образования в РФ предстоит ещё много инноваций
Согласно опросу Emerson College, уровень поддержки Байдена снижается
Диетолог Морозова рассказала о смертельной опасности пасхальных яиц
В Карелии паводком размыло одно из кладбищ в городе Суоярви
Регионы РФ массово отменяют торжественное празднование Дня Победы
Шаги, которые помогут научить собаку команде "голос"
Если гель-лак вам не подходит, как правильно ухаживать за ногтями
Эксперты рассказали, почему кошка ест комнатные цветы
Максим Галкин* отрегировал на слова Байднена про Хайфу: я переживаю
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников