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Дело московского нейрохирурга, доводившего пациентов до инвалидности, взято под личный контроль Главы СК РФ Бастрыкина

Глава СК РФ Бастрыкин взял на контроль дело калечащего пациентов нейрохирурга

1:29
Происшествия

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить отчёты по уголовным делам, связанным с хирургическими вмешательствами, которые привели к серьёзному ухудшению здоровья и инвалидности у пациентов врача частной клиники.

Глава СК РФ Бастрыкин взял на контроль дело калечащего пациентов нейрохирурга
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

Это решение было принято после того, как стала известна информация о неудачных операциях, проведённых нейрохирургом в одной из московских частных клиник. В результате данных медицинских вмешательств большинство пациентов стали инвалидами, сообщает РИА Новости.

Подчеркивается, что хотя врач был признан выдающимся специалистом в интернет-среде, на профильных веб-ресурсах появились десятки жалоб на его деятельность.

В ответ на эти обстоятельства, глава СК России поручил руководителю Главного следственного управления по Москве Андрею Стрижову представить отчёт о ходе расследования уголовных дел и установленных обстоятельствах.

Кроме того, Бастрыкин поручил первому заместителю директора Судебно-экспертного центра СК РФ Александру Соболеву представить доклад о сроках проведения экспертиз.

В настоящее время следственные органы ГСУ СК России по Москве активно расследуют уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 238 Уголовного кодекса РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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