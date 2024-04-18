Дело московского нейрохирурга, доводившего пациентов до инвалидности, взято под личный контроль Главы СК РФ Бастрыкина

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить отчёты по уголовным делам, связанным с хирургическими вмешательствами, которые привели к серьёзному ухудшению здоровья и инвалидности у пациентов врача частной клиники.
Это решение было принято после того, как стала известна информация о неудачных операциях, проведённых нейрохирургом в одной из московских частных клиник. В результате данных медицинских вмешательств большинство пациентов стали инвалидами, сообщает РИА Новости.
Подчеркивается, что хотя врач был признан выдающимся специалистом в интернет-среде, на профильных веб-ресурсах появились десятки жалоб на его деятельность.
В ответ на эти обстоятельства, глава СК России поручил руководителю Главного следственного управления по Москве Андрею Стрижову представить отчёт о ходе расследования уголовных дел и установленных обстоятельствах.
Кроме того, Бастрыкин поручил первому заместителю директора Судебно-экспертного центра СК РФ Александру Соболеву представить доклад о сроках проведения экспертиз.
В настоящее время следственные органы ГСУ СК России по Москве активно расследуют уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 238 Уголовного кодекса РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).