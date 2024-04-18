Выпустили лекарство вопреки действующему патенту: фармкомпания AstraZeneca обратилась в СК РФ

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Фармкомпания AstraZeneca обратилась в СК РФ из-за нарушения патентных прав

1:32
Происшествия

Компания AstraZeneca подала жалобу в Следственный комитет и Федеральную антимонопольную службу на компанию "Химико-фармацевтический комбинат "Акрихин" из-за выпуска аналога своего лекарственного препарата "Форсига" во время действия соответствующего патента.

Фармкомпания AstraZeneca обратилась в СК РФ из-за нарушения патентных прав
Фото: Openverse by takacsi75 is licensed under CC BY 2.0

Документы, представленные компанией, свидетельствуют о превышении объемов продаж спорного лекарства в 2023 году на сумму более ₽15 млрд.

Под брендом "Форсига" AstraZeneca производит лекарство, используемое для лечения пациентов с диабетом, и владеет патентом на это лекарство до 2028 года. Однако "Акрихин" выпустил аналогичный препарат под непатентованным наименованием "Фордиглиф", который появился на рынке в апреле 2023 года, сообщает РБК.

В своем заявлении AstraZeneca ссылается на Гражданский кодекс России, который защищает исключительные права патентообладателя на использование изобретения, включая его ввоз, производство, хранение и продажу. Поэтому компания считает действия "Акрихина" незаконными, так как последний выпустил аналогичный препарат без разрешения патентообладателя.

AstraZeneca также просит провести проверку на предмет наличия преступления, поскольку нарушение патентных прав может быть квалифицировано как уголовное преступление, согласно 147 статье Уголовного кодекса России.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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