Город по колено в воде: фотограф показал Петрозаводск период весеннего паводка

Фотограф Игорь Подгорный запечатлел Петрозаводск период весеннего паводка

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Фотограф из Карелии Игорь Подгорный решил зафиксировать уникальные моменты Петрозаводска во время весеннего паводка. В своей серии снимков он показал город, погруженный в воду почти до колена.

Фото: Страница "Вконтакте" Игоря Подгорного by Игорь Подгорный

На странице Игоря в социальной сети "ВКонтакте" были опубликованы его работы. Он сфотографировал въезд в город с Суоярвского шоссе, где показал затопленный физкультурно-оздоровительный комплекс "Динамо". Этот живописный кадр стал символом последствий весеннего половодья в регионе, сообщает karelinform.ru.

Из-за работ по откачке воды была временно закрыта часть Лесного проспекта, а также федеральная трасса на подъезде к городу серьезно пострадала от наводнения.