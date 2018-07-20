Резня в Любеке: мужчина порезал пол-автобуса

На севере Германии, в пригородном автобусе в городе Любек мужчина ранил ножом 14 человек. Двое из пострадавших получили тяжелые ранения, остальные же — лишь неглубокие порезы.
Инцидент произошел буквально пару часов назад. Как сообщают очевидцы, автобус, направляющийся в соседний город Травемюнде, был забит пассажирами. Внезапно один из них скинул с плеч рюкзак, выхватил оттуда нож и напал на попутчиков. Водитель тут же остановил автобус и открыл двери, чтобы пассажиры смогли покинуть салон. Тогда злоумышленник накинулся и на него. Всего мужчине удалось ранить четырнадцать человек. Двое из них получили серьезные ранения. Погибших нет.
Сотрудники немецкой полиции задержали преступника — патрульная машина оказалась неподалеку от места происшествия. По данным немецкой газеты "Lubecker Nachrichten", мужчина, устроивший в автобусе резню — выходец из Ирана. По сообщениям полиции, на вид он чуть старше тридцати лет.
Мужчина, живущий неподалеку от места преступления, рассказал сотрудникам полиции все, что увидел. По его словам, внезапно ехавший мимо автобус остановился на обочине, из него стали выскакивать люди. По словам очевидца, нападавший орудовал кухонным ножом.
Полицейские перекрыли дорогу, на которой произошел инцидент.
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