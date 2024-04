В Белгородской области сбили 14 снарядов РСЗО "Вампир"

С наступлением ночи ВСУ предприняли обстрел Белгорода из чешских установок РСЗО "Вампир". Всего было сбито 14 снарядов, пострадавших и разрушений нет, о чём доложил губернатор Вячеслав Гладков.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic