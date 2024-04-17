В Белгородской области сбили 14 снарядов РСЗО "Вампир"

ВСУ осуществили новый обстрел Белгорода

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

С наступлением ночи ВСУ предприняли обстрел Белгорода из чешских установок РСЗО "Вампир". Всего было сбито 14 снарядов, пострадавших и разрушений нет, о чём доложил губернатор Вячеслав Гладков.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Этим вечером ВСУ уже предпринимали атаку на Воронеж с применением беспилотника. Украина предпринимает постоянные попытки военной дестабилизации в приграничных с зоной СВО в виде беспокоящего огня из артиллерии и запуска БПЛА.

Однако все попытки киевского режима атаковать российские регионы оканчиваются без какого-либо полезного результата для него.