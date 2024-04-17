В Испании арестован "Хуан Дьябло", который был разыскиваем в Колумбии

В Испании национальная полиция арестовала опасного убийцу под псевдонимом "Хуан Дьябло", который был объявлен в розыск в Колумбии за серию жестоких преступлений, сообщили в пресс-релизе правоохранительных органов.
"Агенты Национальной полиции задержали беглеца, разыскиваемого колумбийскими властями за совершение многочисленных насильственных преступлений", — говорится в сообщении.
Сообщается, что беглец — член преступной группировки "Лос Лобос", работающей в департаменте Валье-дель-Каука в Колумбии. По информации из сообщения, агенты испанских правоохранительных органов начали расследование после получения от Интерпола информации о предполагаемом нахождении беглеца в Испании.
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