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В Испании арестован "Хуан Дьябло", который был разыскиваем в Колумбии

В Испании поймали опасного киллера, который был в розыске в Колумбии

0:45
Происшествия

В Испании национальная полиция арестовала опасного убийцу под псевдонимом "Хуан Дьябло", который был объявлен в розыск в Колумбии за серию жестоких преступлений, сообщили в пресс-релизе правоохранительных органов.

В Испании поймали опасного киллера, который был в розыске в Колумбии
Фото: commons.wikimedia.org by Marie-Lan Nguyen (User:Jastrow) is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic

"Агенты Национальной полиции задержали беглеца, разыскиваемого колумбийскими властями за совершение многочисленных насильственных преступлений", — говорится в сообщении.

Сообщается, что беглец — член преступной группировки "Лос Лобос", работающей в департаменте Валье-дель-Каука в Колумбии. По информации из сообщения, агенты испанских правоохранительных органов начали расследование после получения от Интерпола информации о предполагаемом нахождении беглеца в Испании.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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