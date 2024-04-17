ФСБ поймала того, кто передал части бомбы для подрыва машины Прозорова

Сотрудники ФСБ России поймали курьера, который привез в столицу части той самой бомбы, при помощи которой взорвали автомобиль бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова.
"Задержан гражданин России и Молдовы 1994 года рождения, который в качестве курьера доставил в Россию из-за рубежа компоненты для бомбы", — пишут РИА Новости.
Кроме того, спецслужба узнала весь путь компонентов из Варшавы.
Стало также известно, что преступление было подготовлено по указанию главы СБУ Василия Малюка.
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