ФСБ поймала того, кто передал части бомбы для подрыва машины Прозорова

Сотрудники ФСБ России поймали курьера, который привез в столицу части той самой бомбы, при помощи которой взорвали автомобиль бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова.

Фото: wikimedia.org by SpetsnazAlpha is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported