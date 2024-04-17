ФСБ поймала того, кто передал части бомбы для подрыва машины Прозорова

ФСБ поймала курьера, передавшего части бомбы для подрыва авто Прозорова

Сотрудники ФСБ России поймали курьера, который привез в столицу части той самой бомбы, при помощи которой взорвали автомобиль бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова.

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"Задержан гражданин России и Молдовы 1994 года рождения, который в качестве курьера доставил в Россию из-за рубежа компоненты для бомбы", — пишут РИА Новости.

Кроме того, спецслужба узнала весь путь компонентов из Варшавы.

Стало также известно, что преступление было подготовлено по указанию главы СБУ Василия Малюка.