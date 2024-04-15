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Столкновения полиции с жителями после вооруженного нападения на священника начались в Сиднее

SNA: Беспорядки начались в Сиднее после нападения на священника Эммануэля

1:17
Происшествия

Беспорядки начались в Сиднее. Поводом для этого стало вооруженное нападение на священника в церкви в западном пригороде. Об этом сообщает австралийский телеканал Sky News Australia.

SNA: Беспорядки начались в Сиднее после нападения на священника Эммануэля
Фото: wikimapia by Remigiusz Józefowicz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Poland license

Епископ Мар Мари Эммануэль, которого ранили, является членом Ассирийской церкви Востока, ортодоксальной христианской секты.

В настоящее время преступник, напавший на священника, сидит за решеткой.

Во время происшествия, которое произошло во время службы, помимо проповедника жертвами стали еще трое прихожан. Они получили ножевые ранения из-за того, что вступились за священника.

Портал "Российская газета" сообщает, что на месте вооруженного нападения до сих пор работают многочисленные службы экстренного реагирования, так как большие толпы разъяренных людей не собираются покидать место.

Беспорядки в пригороде начались после инцидента, так как людей он сильно разгневал. Полиция вынуждена даже применять слезоточивый газ против озлобленных жителей. На фото, которые публикуют в соцсетях, можно заметить, что протестующие кидают бутылки и камни в сотрудников правоохранительных органов.

Добавим, что епископ, которого ранили, прославился во время пандемии коронавируса, когда критиковал власти за прививки и карантин.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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