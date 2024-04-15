Птица врезалась в лобовое стекло самолёта: прокуратура проверит авиаинцидент в новосибирском аэропорту Толмачево

Самолёт рейса Новосибирск-Сочи столкнулся с птицей во время взлёта из Толмачево

1:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку инцидента, который произошел в аэропорту Толмачево в Новосибирске.

Фото: wikimedia.org by Сергей Коровкин 84 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Во время взлета самолета авиакомпании S7, следовавшего по маршруту Новосибирск-Сочи, произошло столкновение с птицей. Птица врезалась в лобовое стекло кабины пилотов, однако, несмотря на это, видимых повреждений в результате инцидента обнаружено не было. Командир воздушного судна принял решение продолжить полет по первоначальному маршруту, сообщает atas.info.

Такие инциденты считаются опасными в авиации, и могут привести к серьезным последствиям. Примером того, как подобные ситуации могут обернуться катастрофой, является инцидент с рейсом "Уральских авиалиний" из Москвы в Симферополь в 2019 году. В этом случае, лайнер столкнулся с чайками, что привело к полной потере двигателей. Тем не менее, благодаря профессионализму экипажа, самолет был успешно посажен на поле, и все на борту тогда остались живы.