ФСБ доложила о нейтрализации террориста, готовившего теракт в одной из синагог Москвы.
Гражданин одной из стран Средней Азии по данным спецслужбы готовил теракт в одной из синагог Москвы в один из субботних или праздничных дней, дождавшись большого скопления народа. Злоумышленник уже приготовил самодельное взрывное устройство, имел при себе стрелковое вооружение. Однако на этапе рекогносцировки на местности его попытались задержать сотрудники ФСБ, террорист оказал вооружённое сопротивление и был убит.
В последнее время, после теракта в "Крокусе" ФСБ стала выявлять большое количество мигрантов, завербованных для участия в терактах от лица исламистов. Президент Владимир Путин уверен, что цель этих терактов и их заказчиков — это посеять рознь между народами и конфессиями России.
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