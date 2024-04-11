ФСБ нейтрализовала террориста, готовившего истребление верующих в синагоге

Террорист, ликвидированный ФСБ, готовил теракт в одной из синагог Москвы

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

ФСБ доложила о нейтрализации террориста, готовившего теракт в одной из синагог Москвы.

Фото: web.archive.org by Michal Huniewicz

Гражданин одной из стран Средней Азии по данным спецслужбы готовил теракт в одной из синагог Москвы в один из субботних или праздничных дней, дождавшись большого скопления народа. Злоумышленник уже приготовил самодельное взрывное устройство, имел при себе стрелковое вооружение. Однако на этапе рекогносцировки на местности его попытались задержать сотрудники ФСБ, террорист оказал вооружённое сопротивление и был убит.

В последнее время, после теракта в "Крокусе" ФСБ стала выявлять большое количество мигрантов, завербованных для участия в терактах от лица исламистов. Президент Владимир Путин уверен, что цель этих терактов и их заказчиков — это посеять рознь между народами и конфессиями России.