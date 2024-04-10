В Курской области возле деревни Апанасовка произошла атака украинского беспилотника на гражданский автомобиль, в результате всего пассажиры: один взрослый и двое детей погибли.
"К огромному несчастью, три человека, находившиеся в этот момент в машине, погибли, среди них двое детей. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, разделяю с ними это огромное горе. — написал губернатор области Роман Старовойт
Киевский режим регулярно совершает террористические акты в приграничных регионах с зоной СВО. Эти действия вынуждают Россию в перспективе полностью обезопасить регионы путём создания "санитарной зоны" и лишают всякой возможности киевский режим выйти на переговоры с Москвой, поскольку практика такова, что с террористами не полагается вести переговоры, а их полагается "мочить в сортире", что и было проделано в своё время с террористами из Чечни.
Андрей Ургант очень просил за своего сына.