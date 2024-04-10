Три человека погибли в Курской области в результате попадания беспилотника

ВСУ атаковали мирных граждан в Курской области

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Курской области возле деревни Апанасовка произошла атака украинского беспилотника на гражданский автомобиль, в результате всего пассажиры: один взрослый и двое детей погибли.

Фото: gur.gov.ua by Главное управление разведки Министерства обороны Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"К огромному несчастью, три человека, находившиеся в этот момент в машине, погибли, среди них двое детей. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, разделяю с ними это огромное горе. — написал губернатор области Роман Старовойт

Киевский режим регулярно совершает террористические акты в приграничных регионах с зоной СВО. Эти действия вынуждают Россию в перспективе полностью обезопасить регионы путём создания "санитарной зоны" и лишают всякой возможности киевский режим выйти на переговоры с Москвой, поскольку практика такова, что с террористами не полагается вести переговоры, а их полагается "мочить в сортире", что и было проделано в своё время с террористами из Чечни.